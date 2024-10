Laterza, le mongolfiere invadono il cielo sulle Gravine

LATERZA – Dopo il successo dello scorso anno, anche questo autunno le mongolfiere tornano a volare sulla Puglia per offrire a residenti e turisti una prospettiva unica e affascinante del meraviglioso patrimonio paesaggistico della Terra delle Gravine. Nel fine settimana tutti con il naso all’insù per il “Canyon Balloon Festival: il Sud che non ti aspetti”, la seconda edizione del più importante raduno internazionale di mongolfiere della Puglia che ha portato in provincia di Taranto fino a 15 palloni colorati, provenienti dall’Italia e dall’Europa, che si sono alzati in volo all’alba e al tramonto. Tra i protagonisti del festival, anche il pilota di mongolfiere Paolo Bonanno, inserito nella “Hall of Fame” dell’aerostatica mondiale.

La manifestazione, organizzata dal consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia, ha offerto anche a terra numerose esperienze alla scoperta del patrimonio identitario dell’area ionica e dei suoi prodotti turistici tra percorsi enogastronomici nelle masserie, escursioni in mare, gravine e chiese rupestri, trekking sul cammino materano, laboratori didattici per i più piccoli e iniziative sportive per tutta la famiglia.

