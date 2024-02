Laterza, 22enne arrestato ‘in differita’ per atti persecutori

I Carabinieri di Laterza hanno arrestato un 22enne, residente in zona, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata.

Tutto è partito dalla denuncia presentata dalla donna alla stazione Carabinieri di Laterza nei giorni scorsi. La vittima ha spiegato di essere stata soggetta per quasi un anno a comportamenti vessatori e molesti da parte del suo ex fidanzato.

Lo scorso sabato, l’uomo, dopo aver pedinato la ragazza, l’avrebbe convinta a salire in auto con il pretesto di un incontro chiarificatore, per poi condurla in una zona isolata.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri, supportato dalle immagini di un sistema di videosorveglianza presente in zona, ha portato all’arresto in flagranza “differita”, in base alla recente normativa che prevede il fermo fino a 48 ore dopo la commissione del reato. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato posto ai domiciliari.

Questo episodio sottolinea l’importanza di denunciare prontamente condotte illecite, specialmente in casi di violenza domestica e atti persecutori. Le nuove disposizioni normative consentono una tutela più immediata ed efficace delle vittime, come dimostrato dalla rapida risposta delle forze dell’ordine a questa segnalazione.

