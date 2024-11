Laterza, 13enne picchiata in strada: il monito del sindaco Frigiola

Laterza, provincia di Taranto, sotto shock per un episodio di violenza che ha visto protagonista una tredicenne aggredita in strada da una coetanea con schiaffi, calci e spinte. Il video dell’accaduto, ripreso da alcuni presenti, è diventato virale sui social e nelle chat, suscitando indignazione e dibattito.

L’aggressione è avvenuta tra via Mazzini, via Enrico Toti e via Monte Sabotino, alla presenza di numerosi ragazzi che, invece di intervenire, hanno assistito passivamente, filmando e ridendo. La lite, sembra, sia scaturita da un chiarimento su alcuni messaggi cancellati in chat, degenerando poi in violenza fisica. Solo l’intervento di alcuni passanti e commercianti ha messo fine all’aggressione.

Sull’episodio indagano i carabinieri. Intanto, il sindaco di Laterza, Franco Frigiola, ha diffuso un videomessaggio su Facebook condannando fermamente l’accaduto: “La violenza non è mai giustificabile. Nessuna discussione può sfociare in atteggiamenti fisici. I giovani devono comprendere l’importanza del rispetto reciproco e del dialogo pacifico”.

Il primo cittadino ha sottolineato l’errore degli spettatori della scena: “Hanno scelto di non intervenire, alimentando la violenza. Questo comportamento è inaccettabile e non rappresenta la nostra comunità”. Frigiola ha definito l’episodio “intollerabile” e ha invitato tutti i cittadini a riflettere: “Nessuno può restare indifferente davanti a tali gesti”.

