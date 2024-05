L’Atalanta travolge il Leverkusen e vince l’Europa League

L’Atalanta ha vinto l’Europa League 2023/24, conquistando il primo trofeo europeo della sua storia e il secondo in assoluto, a 61 anni di distanza dalla Coppa Italia del 1962/63. Nella finale disputata a Dublino, i bergamaschi hanno travolto il Bayer Leverkusen con un netto 3-0. Protagonista assoluto della serata è stato Lookman, che ha indirizzato la partita con due reti nel primo tempo (12′ e 26′) e ha sigillato il risultato con una splendida tripletta al 76’.

Nonostante l’intensa reazione del Leverkusen, la solida difesa nerazzurra ha legittimato un trionfo più che meritato. Questa è stata la prima sconfitta stagionale per il tecnico del Bayer, Xabi Alonso, dopo 51 partite. Per Gian Piero Gasperini, invece, si tratta del primo titolo in carriera, a coronamento di otto anni straordinari alla guida della Dea.

