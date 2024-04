È Stefano Laporta il neo presidente del Sinpref, il sindacato prefettizi

È Stefano Laporta, leccese d’origine, il neo presidente del Sinpref, il sindacato prefettizi. Stefano Laporta, con una lunga esperienza nel settore prefettizio, si è mostrato determinato a portare avanti le istanze dei funzionari prefettizi e a lavorare per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i colleghi.

Tra le prime azioni che il neo presidente del Sinpref intende intraprendere vi è sicuramente la trattativa per il rinnovo contrattuale, che rappresenta una delle principali richieste dei lavoratori del settore. Laporta si è detto pronto a confrontarsi con le istituzioni al fine di ottenere migliori condizioni retributive e di lavoro per tutti i funzionari prefettizi.

Oltre al rinnovo contrattuale, Laporta ha sottolineato l’importanza di affrontare le carenze di organico che affliggono il settore, garantendo un adeguato numero di personale per svolgere al meglio le proprie funzioni. Inoltre, si è parlato della necessità di rivedere i posti di funzione e di garantire percorsi di carriera chiari e meritocratici per tutti i dipendenti.

Il nuovo presidente del Sindacato prefettizi ha anche sottolineato l’importanza di creare un ambiente sindacale inclusivo e aperto a tutti i colleghi, sia a coloro che sono già in carriera sia ai giovani che presto entreranno nel settore. Laporta ha evidenziato l’importanza di un sindacato unitario e solidale, che sia in grado di rappresentare al meglio gli interessi di tutti i funzionari prefettizi.

In conclusione, l’elezione di Stefano Laporta a presidente del Sinpref rappresenta un importante passo avanti per il sindacato dei funzionari prefettizi, che si prepara a affrontare le sfide del settore con determinazione e impegno. Laporta si è dimostrato un leader attento alle esigenze dei propri colleghi e pronto a lavorare per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i funzionari prefettizi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts