Lancia Gamma torna a Melfi: produzione al via dal 2026

La Lancia Gamma, disegnata, progettata e sviluppata in Italia, segna il ritorno del marchio nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, dove tra il 1995 e il 2003 fu prodotta la seconda generazione della Ypsilon.

La conferma arriva dal CEO di Lancia, Luca Napolitano, e dalla Segretaria regionale dell’Ugl Metalmeccanici Basilicata, Florence Costanzo, la quale annuncia che la nuova vettura, costruita sulla piattaforma multi-energy Stla Medium, entrerà in produzione a partire dal 2026.

Costanzo sottolinea come la scelta di Melfi rifletta l’elevata qualità produttiva e il ruolo strategico dell’impianto all’interno della transizione verso la mobilità elettrica. Da sempre considerato un sito d’eccellenza del gruppo Stellantis, Melfi rappresenta per Ugl Metalmeccanici un pilastro dell’automobilismo italiano, unendo tradizione e tecnologie avanzate. La produzione della Lancia Gamma a Melfi rafforza l’impegno del gruppo nel valorizzare i siti italiani, promuovendo l’eccellenza del “made in Italy” nel mondo.

Per Lancia, la Gamma rappresenta una pietra miliare, incarna il connubio tra sostenibilità e alte prestazioni, e celebra l’eleganza che caratterizza il marchio. Costanzo conclude esprimendo l’auspicio che il legame con la tradizione automobilistica italiana venga ulteriormente rafforzato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author