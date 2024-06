Laforgia e Leccese in coro: “Insieme uniti al ballottaggio” la nota

Vito Leccese, in vista del ballottaggio con il candidato del centrodestra Fabio Romito, potrà contare sul supporto di Michele Laforgia, risultato terzo per preferenze al primo turno per governare il Comune di Bari. Una notizia che era nell’aria da tempo ma che adesso può contare sull’ufficialità tramite un comunicato congiunto dei due esponenti del centro-sinistra e dell’area progressista.

LA NOTA UFFICIALE

Io (Vito Leccese, ndr) eabbiamo dichiarato pubblicamente e da tempo che, non essendo riusciti a concordare una candidatura unitaria, entrambi abbiamo accettato la candidatura a Sindaco allo scopo non di dividere, ma di unire e allargare la coalizione delle forze progressiste.

Sin da subito sottoscriveremo il patto per la legalità e lavoreremo per condividere un programma comune che possa rappresentare l’intera coalizione, in coerenza con le proposte avanzate in campagna elettorale per una città più giusta, più inclusiva, più sostenibile e più verde.