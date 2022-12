Condividi su...

La più bella Virtus della stagione strapazza a Francavilla la Turris nell’ultimo impegno del 2022

Rispetto alla gara vinta domenica con la Viterbese, Calabro propone Idda al posto dello squalificato Solcia, con Pierno e Cisco sulle fasce. Tante assenze fra le fila della Turris, che si adatta come meglio può e si mette a specchio, adattando il nuovo arrivato Zampa nei tre dietro

Dopo appena quattro minuti di gioco i padroni di casa si rendono subito pericolosi con Cisco, che calcia ma trova la respinta di Perina

Al 9’, su punizione di Maiorino, Patierno colpisce di testa ma senza trovare lo specchio della porta

Gol fantasma al minuto 12, sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla che secondo l’arbitro non ha oltrepassato la linea

Poco dopo ci riprova Cisco, concludendo di poco al lato con il mancino

Al 16’ ci va Maiorino da distanza proibitiva, palla che termina alta di un soffio

I biancazzurri aprono le marcature al 22’ con Murilo, che in acrobazia sfrutta al meglio un traversone perfetto di Cisco

Alla mezz’ora Macca serve Patierno che con il piattone sfiora l’incrocio dei pali

Il primo timido squillo dei corallini è targato Haoudi, che ci prova al 41’ con una botta dalla distanza che termina ampiamente sul fondo

Due minuti dopo Boccia di testa ha insidiato Avella, con un colpo di testa che dà solo l’illusione del gol

Gol del raddoppio annullato allo scoccare del 45’: contropiede condotto magistralmente da Murilo, che duetta con Patierno, trova l’impatto in rovesciata ma sulla respinta di Perina Minelli insacca il tap in in fuorigioco

Ad inizio secondo tempo palo di Patierno, che in tuffo aveva colpito il pallone di testa

Al 52’ Avella risponde presente sul colpo di testa di Maniero, ad un passo dal pareggio

Al decimo della ripresa arriva il raddoppio virtussino, ancora con Murilo Otavio Mendes, che dalla distanza trova la doppietta

Al 59’ ci riprova Maniero, ma il tentativo con il destro è timido e telefonato

Al 61’ un inarrestabile Murilo va via a Zampa e viene steso in area, per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta come di consueto Chicco Patierno, che non sbaglia e sigla il gol del 3-0. Il bomber bitontino sale a quota 10 gol in campionato

Fra le fila dei corallini l’ultimo ad arrendersi è Maniero, che ci riprova al 78’, ancora di testa, ma viene fermato dalla traversa

Un minuto dopo ci prova anche Ercolano, ma Avella non si fa beffare sul primo palo

Il gol della bandiera per i campani lo realizza il subentrato Stampete

Quarto successo interno consecutivo per la Virtus Francavilla che stende la Turris ed arriva alla sosta con 25 punti in classifica