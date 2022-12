Taranto-Monopoli: Via con 17’ di ritardo, ecco perché

Condividi su...

Taranto-Monopoli è cominciata con 17 minuti di ritardo per un problema tecnico sull’impianto di illuminazione dello stadio Erasmo Iacovone. Per questo, Scatena di Avezzano, arbitro dell’incontro, ha chiesto dapprima alle due squadre di rientrare negli spogliatoi, per poi richiamarle sul rettangolo di gioco. La visibilità è comunque rimasta scarsa, soprattutto nella zona della Gradinata non completamente illuminata.