La Virtus Francavilla ingaggia il portiere Antonino

La Virtus Francavilla ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Vittorio Antonino per la stagione 2024/25. Nato nel 1998, Antonino ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Lanciano e del Pescara, accumulando oltre 130 presenze tra Serie D e Serie C.

In Serie D ha difeso i pali di San Luca, Manfredonia e Taranto, registrando più di 60 presenze. Nella categoria superiore, Serie C, ha indossato le maglie di Grosseto, Monopoli e, nella seconda parte della stagione 2023/24, del Brindisi.

Il giocatore sarà disponibile per l’allenatore Ciro Ginestra in vista della partita di campionato contro la Fidelis Andria, prevista per domenica.

