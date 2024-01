La Regione Puglia a supporto degli analfabeti digitali

BARI – Una fitta rete, sull’intero territorio regionale, per supportare gratuitamente i cittadini nell’utilizzo di internet, dei dispositivi digitali e degli applicativi online della Pubblica Amministrazione. Si tratta della Rete dei Punti di Facilitazione Digitale, il progetto, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – che si propone come azione di sistema per sostenere efficacemente l’inclusione digitale, realizzando una nuova opportunità di affiancamento rivolta alla popolazione con basse competenze digitali.

La Pubblica Amministrazione sta affrontando la trasformazione digitale, che permette di offrire ai cittadini molti servizi di grande utilità, fruibili attraverso smartphone e computer. Non tutti, però, sono in grado di usufruirne e i punti di facilitazione digitale della Regione Puglia offrono ai cittadini l’opportunità di saper interagire con servizi come Spid, Cie, PagoPa, App Io e Pec.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author