La moda pugliese protagonista a La Rinascente di Milano e Roma

Parte l’iniziativa “Puglia & La Rinascente”, che punta a promuovere le eccellenze manifatturiere pugliesi attraverso un’esposizione esclusiva nei prestigiosi store La Rinascente di Milano e Roma.

Dal 28 gennaio al 3 febbraio, 18 imprese pugliesi esporranno i loro prodotti nello store di piazza Duomo a Milano, mentre dal 28 gennaio al 10 febbraio saranno protagoniste altre 20 aziende nello store di via del Tritone a Roma. L’evento si inserisce strategicamente tra le due Fashion Week milanesi, sfruttando il periodo ideale per attirare l’attenzione di buyer e professionisti del settore.

“La partnership con La Rinascente unisce marketing territoriale e promozione del Made in Puglia, rafforzando il posizionamento delle nostre eccellenze nel settore moda”, spiega Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia.

Le aziende selezionate, attraverso un’apposita call, metteranno in mostra i propri prodotti in vetrine allestite con grafiche ispirate alle bellezze del territorio pugliese. “Questa iniziativa rappresenta una straordinaria opportunità per consolidare la presenza delle imprese pugliesi sul mercato nazionale, valorizzandone qualità e artigianalità”, conclude Delli Noci.

Un progetto ambizioso che punta a rendere il Made in Puglia protagonista nel panorama internazionale della moda.

