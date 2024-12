La magia del Natale all’Irccs di Bari con la Fanfara della Gdf

BARI – Da Azzurro a Mamma, da Per non tutta la vita a al Paso doble di Alicante, passando per l’Inno Nazionale e l’immancabile Merry Christmas. Il Natale si accede anche all’Irccs Giovanni Paolo II di Bari dove nelle scorse ore la fanfara della Legione Allievi della Guardia di finanza ha tenuto un piccolo concerto all’interno della struttura per regalare e ai pazienti e ai loro parenti, un momento di spensieratezza. Erede di una gloriosa tradizione musicale che discende dalle fanfare della Scuola Alpina di Predazzo e della Scuola Allievi Finanzieri di Mondovì e Cuneo, la fanfara si compone oggi di esecutori suddivisi tra personale permanente in servizio della Legione Allievi ed allievi finanzieri frequentatori di corso. A dirigere quella del capoluogo pugliese, il maresciallo ordinario Giovanni Raccuglia.

