La gioia dopo la grande paura: il Bari batte il Cittadella 3-2 e consolida la zona playoff

Prima il triplo vantaggio, poi la grande paura. Il Bari resiste al rientro del Cittadella, batte 3-2 i veneti, torna alla vittoria casalinga dopo due mesi e consolida la sua posizione in zona playoff. Al San Nicola la decidono Lasagna, Sibilli e Maiello, a cui hanno risposto solo parzialmente Carissoni e Pandolfi.

Bari subito avanti al 4’: Lasagna a campo aperto supera Piccinini, rientra sul sinistro e batte Kastrati sul secondo palo. Un minuto più tardi i biancorossi hanno l’occasione del raddoppio: Sibilli da pochi passi calcia addosso a Kastrati.

Il Cittadella prova a reagire in un paio di occasioni ma è il Bari a poter raddoppiare in un paio di occasioni: prima con Pucino sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi con Novakovich, che salta anche il portiere ma non riesce a trovare il tempo giusto per la conclusione. Lasagna sgasa ancora al minuto 37 ma conclude alto prima di essere sostituito per un fastidio muscolare. Raddoppio Bari al 45’: Sibilli viene messo giù in area di rigore da Angeli e si incarica egli stesso della battuta del penalty: Kastrati battuto e dedica alla compagna in attesa. Prima della fine del primo tempo c’è anche il tempo per il tris biancorosso con Maiello che da posizione defilata si inventa un grandissimo gol al volo sul secondo palo.

Il Cittadella la riapre in un minuto nella seconda frazione di gioco: prima Carissoni trova la conclusione vincente dall’area di rigore. Tre minuti più tardi i veneti accorciano ancora: Masciangelo va da Rabbi, Radunovic respinge, Pandolfi con uno scavetto ribadisce in rete. Il Bari soffre e sfiora il 4-2 al 92’ con una ripartenza di Falletti che non riesce a dare a Favasuli il pallone del doppio vantaggio. Favilli guadagna un angolo prezioso al 4’ di recupero e la gara finisce lì. Dopo la paura i biancorossi possono tirare un sospiro di sollievo, esultare per i 20 punti in classifica e preparare il trittico terribile con Brescia, Cesena e Pisa.

BARI-CITTADELLA | IL TABELLINO

Marcatori: 5’pt Lasagna (B), 45’pt Sibilli rig. (B), 47’pt Maiello (B), 7’st Carissoni (C), 10’st Pandolfi (C)

Bari (3-4-1-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Oliveri, Maiello (20’st Lella), Maita (c), Dorval (13’st Favasuli), Sibilli (13’st Falletti), Lasagna (38’pt Favilli), Novakovich (20’st Saco)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Manzari, Obaretin

All. M. Longo

Cittadella (3-5-2): Kastrati, Angeli, Pandolfi, Amatucci, Tronchin (26’st Desogus), Rabbi (17’st Ravasio), Branca (c), Carissoni (34’st Voltan), Masciangelo, Piccinini (26’st Negro), Cecchetto (34’st Cassano)

A disp.: Scquizzato, D’Alessio, Rizza, Djibril

All. Dal Canto

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina (Bergamo); assistenti: Sig. Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma1) e Sig. Ivan Catallo (Frosinone). Quarto Ufficiale: Sig. Leonardo Di Mario (Ciampino). VAR: Sig. Manuel Volpi (Arezzo), AVAR: Sig. Rodolfo Vuolo (Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Dorval (B), Branca (C), Angeli (C), Carissoni (C), Favasuli (B), Radunovic (B)

Angoli: 7-7

Rec.: 3’pt; 4’st

Cielo sereno, 14°C, terreno in buone condizioni; 14.109 spettatori (7.154 abbonati; 34 tifosi ospiti)

