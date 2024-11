Gravina ko: i gialloblù cadono 3-1 in rimonta a Ischia

Stauciuc apre le marcature, ma non basta: Maiorano, Padulano e Favetta completano la rimonta in favore dell’Ischia, che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive e batte 3-1 il Gravina. Gialloblù ora settimi, sorpassati in classifica dal Matera.

