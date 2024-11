Il Brilla Campi resiste, solo 0-0 per il Barletta

CAMPI SALENTINA (LE) – Salento ancora scomodo per il Barletta, che non va oltre lo 0-0 contro il Brilla Campi. Al Trevisi match bloccato per larghi tratti, biancorossi che chiudono anche in 10 per l’espulsione di Montrone e vedono scendere a 12 punti il vantaggio sulla Polimnia seconda in classifica.

De Santis sostituisce lo squalificato De Candia, 3-4-3 con Strambelli, Lattanzio e Lopez davanti. Panchina all’esordio per De Sagastizabal. Salentini con Diop terminale offensivo e il duo Facecchia-Poleti a supporto. Prima chance per la capolista dopo tre minuti, Strambelli chiuso in corner. Al 20′ è sempre il 10 ad armare il mancino per la testa di De Gol, facile Carriero. Un minuto più tardi si affaccia il Brilla Campi, Staropoli blocca il tiro di Poleti. Al 24′ rischia Montrone, Diop recupera e prova a battere Staropoli dalla distanza, palla fuori. Al 34′ Lattanzio prova a scuotere il Barletta, mancino alto. Il primo tempo è tutto qui.

Ripresa al via senza cambi, al 5′ Lavopa per Lattanzio che manda fuori. Un minuto dopo ci prova Iaia per i padroni di casa, anche la mira del centrocampista è imprecisa. Al 10′ gol annullato al Barletta per fuorigioco ancora di Lattanzio, bandierina su con largo anticipo. Partita bloccata e allora Strambelli ci prova da calcio piazzato, al 21′ il suo sinistro è facile preda di Carriero. I cambi rallentano i ritmi, il nuovo entrato Romero prova a sorprendere Staropoli dalla distanza al 26′ ma il tiro finisce alto. Al 31′ Barletta in 10, Montrone già ammonito ferma irregolarmente Romero e si becca il doppio giallo. Il Brilla Campi prova a crederci con Poleti al 34′, ma il tentativo è fuori misura ed è anche l’ultimo dei giallorossi. La capolista sale in cattedra pur con l’uomo in meno, anche con l’ingresso di De Sagastizabal. Nel recupero è l’argentino, al 46′, a mancare il tocco in area piccola. Al 50′, prima del fischio finale, Lavopa calcia tra le mani di Carriero.

Finisce senza reti, il Barletta sale a quota 44 e resta comunque a distanza rassicurante dalla Polimnia prima del match casalingo con l’Acquaviva. Brilla Campi sempre in lotta per un posto nei playoff, adesso c’è lo Spinazzola.

