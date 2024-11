Brilla Campi-Barletta 0-0, le voci del dopogara

CAMPI SALENTINA (LE) – Il Barletta incappa nel secondo pareggio stagionale contro il Brilla Campi, lo 0-0 del Trevisi smuove di poco la classifica con i biancorossi che restano saldamente al comando dell’Eccellenza. Nel postpartita, l’allenatore in seconda Nicola De Santis commenta la prestazione della capolista.

«Abbiamo provato a vincerla fino alla fine – spiega il tecnico – l’uomo in meno non ci ha destabilizzati e abbiamo fatto il massimo per portare a casa il risultato. Siamo stati imbrigliati da una buona squadra ma va bene così, guardiamo con fiducia anche alla sfida di domenica contro l’Acquaviva».

Risultato importante per i salentini, che restano in lotta per un posto nei playoff. L’attaccante Carlo Poleti commenta il pareggio che vale gli applausi del pubblico di casa: «È stata una gara complicata, siamo stati attenti a non subire nulla e non abbiamo disdegnato qualche sortita offensiva. Non è stato facile reggere nel finale, ma siamo un gruppo compatto che sa dar fastidio anche alle big».

