Bari, Longo: “Non è stato il solito Bari, ma questa vittoria ci serviva”

Al termine del match vinto contro il Cittadella, il tecnico del Bari Moreno Longo ha parlato così in mix zone: “Nel primo quarto d’ora la squadra mi è piaciuta molto. Meritavamo il doppio vantaggio già dopo venti minuti, ma poi abbiamo faticato, trovato un’involuzione mentale. Nella ripresa, nonostante le parole spese durante nell’intervallo, abbiamo permesso al Cittadella di rientrare in una gara che doveva invece essere in cassaforte. La gara non mi è piaciuta, non è stato il solito Bari fluido, dinamico e ricco di idee. Salvo ovviamente il risultato, ma per fare il salto di qualità urge crescere anche su altri aspetti. Dobbiamo crescere sotto il punto di vista della personalità. Ci sta mancando la leadership, per stare in partita con attenzione serve maggiore capacità di leggere determinate dinamiche. Non credo sia un problema di condizione fisica, bensì una carenza caratteriale dei giocatori. Serve positività in campo. Questo successo ce lo teniamo stretto, ma se vogliamo ambire ad un qualcosa di importante dobbiamo crescere. Maiello? Il suo gol mi ha reso molto felice. È un ragazzo che stimo, con cui ho un ottimo rapporto, meritava questa soddisfazione. Lasagna ha invece accusato un problema al polpaccio, lo valuteremo”.

