La Chiesa di Santa Maria del Casale nella storia e nella cultura di Brindisi

L’ A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade hanno promosso e organizzato il convegno storico “SANTA MARIA DEL CASALE NELLA STORIA E NELLA CULTURA DI BRINDISI”, realizzato in collaborazione con la Società di Storia patria per la Puglia sez. di Brindisi e l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. L’incontro gode del patrocinio della Via Francigena.

L’evento si terrà Venerdì 15 novembre, alle ore 17:00, presso la Chiesa di Santa Maria del Casale, oggetto del convegno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author