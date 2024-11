Brindisi, armata di coltelli cerca di colpire il compagno: poliziotti evitano tragedia

BRINDISI – Armata di due coltelli da cucina, avrebbe prima minacciato di morte il compagno per poi ferirsi lei stessa. Ad evitare il peggio sono stati gli agenti della Questura di Brindisi intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 novembre, nei pressi di un’abitazione della litoranea Nord di Brindisi dove un banale litigio di coppia, innescato da futili motivi, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ad allertare i poliziotti sarebbe stato proprio l’uomo, una volta divincolatosi dalla furia della compagna. Arrivati sul posto, gli agenti hanno dovuto sfondare la porta di ingresso e riportare alla calma la signora che, lame in mano, avrebbe cercato di colpire anche gli operatori intervenuti. Una volta disarmata, la donna è stata soccorsa dal 118 e poi condotta in ospedale, in Pronto soccorso. In corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio.

