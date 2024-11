Katia Cavallo: maestra gelatiera di Grottaglie finalista alla Coppa Italia di Gelateria

Katia Cavallo, 39 anni, di Grottaglie (Taranto), è tra i 25 finalisti italiani della Coppa Italia di Gelateria, promossa dall’Associazione Italiana Gelatieri (AIG).

Unica donna pugliese e “cavaliere del gelato” della sua regione, Katia guida da sette anni la gelateria Gelatika in piazza Principe di Piemonte a Grottaglie. È stata selezionata tra 1200 candidati e parteciperà alla finale che si terrà a Roma, allo Stadio Olimpico, dal 14 al 16 novembre.

La maestra gelatiera, imprenditrice affermata, rappresenterà la Puglia con un gelato al caffè affogato al San Marzano Borsci, impreziosito da crumble al caramello e scaglie di cioccolato fondente al 70% aromatizzato allo stesso liquore. “Sono orgogliosa di portare avanti la tradizione pugliese e di presentare al pubblico nazionale i sapori autentici del nostro territorio”, dichiara Katia.

Ha trasformato la sua passione in un’attività di successo. Nel suo laboratorio, Katia Cavallo utilizza ingredienti di qualità e collabora con aziende locali per garantire stagionalità e autenticità ai suoi gelati. Gelatika è diventata un punto di riferimento anche per gusti innovativi come il gelato alla cozza nera tarantina e quello alla carota di Polignano.

Katia conclude con l’obiettivo di conquistare i giudici: “Con questo gelato voglio esaltare il gusto della tradizione e al contempo offrire un’esperienza contemporanea. Spero che il mio impegno venga riconosciuto e di poter portare la nostra amata Puglia sul podio”.

