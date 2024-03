Juve Stabia-Taranto a porte chiuse, Tar boccia ricorso stabiese

La Juve Stabia ha annunciato che il ricorso presentato al TAr della Campania, avverso la chiusura delle porte dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia in occasione della sfida con il Taranto, è stato respinto. La squadra, che condanna qualsiasi atto di violenza, esprime comunque la propria delusione per la mancata accettazione del ricorso.

“Questa decisione rappresenta una grave penalizzazione per i sostenitori stabiesi e discrimina l’intera comunità di Castellammare di Stabia, desiderosa di seguire numerosa la propria squadra allo stadio Romeo Menti. L’assenza del pubblico locale è motivo di profondo rammarico in tutta la Società Sportiva Juve Stabia 1907, la quale si vede privata del sostegno appassionato dei suoi tifosi”, si legge in una nota del club stabiese.

