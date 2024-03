L’appuntamento è a Massafra, in provincia di Taranto, venerdì prossimo 22 marzo 2024 alle 18 (Palazzo della Cultura). Confronto pubblico sul JTF tra amministratori, cittadini, associazioni e imprenditori locali. Si tratta di analizzare le a𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐮𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚. E’ del resto questo l’obiettivo finanziato dal 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐅𝐮𝐧𝐝.

Come già emerso in occasione degli incontri già svolti a Taranto e Castellaneta, i fondi ci sono e occorre spenderli bene per investire su un futuro che – ribadiamo – si lasci definitivamente alle spalle la dannosa monocultura dell’acciaio.

C’è bisogno di informare la cittadinanza per renderla partecipe di una grande possibilità, probabilmente irripetibile per il territorio ionico.

“𝐉𝐮𝐬𝐭𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐅𝐮𝐧𝐝: le misure in campo per una grande opportunità” è il titolo del dibattito pubblico che si terrà venerdì prossimo 22 marzo Massafra (Taranto) a Palazzo della Cultura – Ponte Garibaldi, 7.

Il JTF, com’è noto, prevede investimenti per 800 mln di euro per Taranto e per i ventotto Comuni della provincia.

Nel corso dell’incontro, che introdurrò e concluderò come parlamentare dei Verdi Europei, saranno analizzate le misure previste e proposte le azioni da compiere. Al confronto, che come sempre sarà arricchito dal dibattito aperto alla platea, parteciperanno il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, e il consigliere comunale Maurizio Baccaro.

L’appuntamento dunque è a Massafra, venerdì 22 marzo alle 18.00 – Palazzo della Cultura.

