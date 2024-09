Jacopo Etro al New York Times: “La Puglia è una mecca gay”

La Puglia torna a far parlare di sé sulle prestigiose pagine del New York Times, questa volta per la testimonianza di Jacopo Etro, 61enne figlio del famoso stilista, che ha acquistato e ristrutturato una casa nel centro storico di Matino, in provincia di Lecce.

Etro elogia la Puglia per le sue spiagge incantevoli e i prezzi accessibili, ma la definisce soprattutto una “mecca gay”. Secondo lui, la regione è diventata un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ grazie al lungo governo di sinistra e alla figura di Nichi Vendola, ex presidente della Regione e dichiaratamente gay. Inoltre, l’attuale presidente Michele Emiliano è, secondo Etro, molto “gay-friendly”.

Etro avanza anche una riflessione personale sul carattere accogliente degli abitanti pugliesi, affermando che “qui sono un po’ greci, con molte persone bisessuali che conducono vite familiari tradizionali, ma con una certa apertura verso entrambe le sessualità”.

