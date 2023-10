Italia-Malta a Bari: venduti 45.000 biglietti, si va verso il tutto esaurito

A dieci giorni da Italia-Malta si va verso il tutto esaurito allo stadio ‘San Nicola’ di Bari. Sono 45.000 i biglietti venduti per il match che sabato 14 ottobre (ore 20.45) vedrà la Nazionale tornare a giocare nel capoluogo pugliese sette anni dopo l’amichevole disputata con la Francia nel settembre 2016. Ha riscosso successo la politica dei prezzi popolari (biglietti a partire dai 14 euro) così come le diverse promozioni messe in atto dalla FIGC: la ‘promo famiglia’, riservata ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, è andata esaurita, mentre sono ancora disponibili i biglietti ridotti per gli Under 12, gli Over 65 e gli studenti universitari.

Gli ultimi tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

PREZZI DEI BIGLIETTI

– TRIBUNA D’ONORE Euro 60

– TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO Euro 40

– TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. OVER 65 Euro 35

– TRIBUNA OVEST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZ. Euro 30

– TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO Euro 30

– TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RIDOTTO OVER 65 Euro 25

– TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZURRO Euro 20

– TRIBUNA EST PRIMO E SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 Euro 5

– CURVE Euro 14

– CURVE RIDOTTO UNIVERSITARI Euro 10

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini nati dopo il 14 ottobre 2011, mentre i biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 14 ottobre 1958. I biglietti ridotti Vivoazzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti di Curva ‘Ridotto Universitari’ sono riservati agli studenti universitari, iscritti all’anno accademico in corso: i tagliandi possono essere acquistati solo presso i punti vendita Vivaticket a presentazione del tesserino universitario.

DIVERSAMENTE ABILI. I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra lunedì 2 e venerdì 6 ottobre fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro venerdì 29 settembre.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp