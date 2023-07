Ippica: Domenica 30 luglio GP Due Mari – trofeo Donato Carelli

Domenica 30 luglio alle 19.15 avrà inizio l’appuntamento più importante e tanto atteso per l’ippodromo Paolo Sesto, la serata dedicata al Gran Premio Due Mari – trofeo Donato Carelli, giunto alla 46° edizione.

Classica internazionale di gruppo 1 con oltre 100.000 euro di montepremi, riservata a cavalli anziani alle prese sul miglio. Undici i concorrenti agli ordini dello starter, tra i quali spicca la star della corsa: Bleff Dipa.

Il figlio di Mister J P del proprietario francese Jean Pierre Barjon, allenato da Holger Ehlert ed interpretato da Roberto Vecchione, è reduce da quattro secondi posti di fila, correndo sempre benissimo, soprattutto l’ultima volta quando nel Prix de Washington è finito alle spalle del campione Etonnant, coprendo il miglio in 1.09.6, al nuovo record personale.

L’opposizione è capeggiata da Global Trustworthy e Bonneville Gifont, che faranno coppia con Vincenzo Luongo e Vincenzo Gallo, quest’ultimo in sostituzione di Tommaso Di Lorenzo, che a causa di una caduta è stato costretto ad abbandonare le redini di Bonneville.

Gli altri concorrenti non resteranno certamente a guardare: i due della scuderia Santese (Stepping Spaceboy e Chief Orlando) cercheranno di inventare qualcosa dal punto di vista tattico per ottenere il miglior risultato; Allegra Gifont ed Achille Blv sono in buona forma, ma dovranno scavalcare lo scoglio dei numeri esterni in prima fila.

In seconda fila troviamo Zefiro Gual, che cerca di ritrovare i motivi migliori, e potrà usufruire della comoda scia del veloce Global Trustworthy; Brest Dei Greppi, che difende i colori locali, ha vinto meritatamente il Gran Premio Regio Sicilia a giugno, e farà di tutto per fare una bella figura davanti al pubblico amico; anche back On Top ha colori pugliesi, ma soprattutto la guida di Giuseppe De Filippis, ormai marchigiano d’adozione, dovrà giocoforza esprimersi al massimo per ben figurare; ed Always Ek, che chiude lo schieramento, rimane un outsider di lusso.

Gli ospiti della serata sono le 3 Iene Filippo Roma, Giulio Golia e Veronica Ruggeri, che aggiungeranno verve alla serata, dividendosi tra il palco ed il parterre; mentre per quanto riguarda i più piccoli ci sarà uno spazio loro dedicato.

Presenteranno l’evento Rosalba De Giorgi e Gianni Sebastio. Ingresso libero e gratuito per tutti.

FAVORITI: prima 3-11-10, seconda 5-2-4, terza 3-10-8, quarta 7-4-6, quinta 1-2-3, sesta 2-6-3, settima 3-11-14, ottava 2-1-4, nona 4-2-1.

