Nuoto: Mondiali Fukoka, Pilato in finale 50 rana

Pur non impressionando come nelle batterie, Benedetta Pilato conquista la finale dei 50 rana ai mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Fukoka, con un 30”09.

Per puntare all’oro, la tarantina dovrà vedersela soprattutto con la lituana Meylutyte, che ha dimostrato di essere in forma strepitosa nuotando in 29”30 ed eguagliando il record europeo stabilito dalla stessa Pilato agli Europei 2021 di Budapest. A strappare il pass per la finale un’altra italiana, Anita Bottazzo, alla sua prima partecipazione iridata.

Queste le finaliste dei 50 rana donne che si contenderanno la medaglia d’oro: Meylutyte, King, Van Niekerk, Pilato, Tang, Jefimova, Bottazzo, Suzuki. Finale in programma domenica 30 luglio intorno alle 13.10 ora italiana.

Pilato: “Mi sentivo stanca, in finale dovrò far meglio”

“L’obiettivo era entrare in finale – ha spiegato Benedetta Pilato -. Volevo testarmi al pomeriggio, ma già stamattina mi sentivo stanca. Il tempo non va bene, in finale dovrò puntare al crono delle batterie. Il record eguagliato? Me l’aspettavo dopo il 100 che ha fatto, non pensavo al centesimo“.

