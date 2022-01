ADELFIA- Sarà intitolata alle memoria di una giovane vittima della mafia la nuova strada ricadente tra via della Concordia, traversa via della Resistenza e via Cairoli: si chiamerà “Via Michele Fazio” e la notizia è giunta nella giornata di oggi a papà Pinuccio e mamma Lella, commossi per l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Adelfia.

“Intitoliamo questa strada a Michele perché seminare è raccogliere. Ho seminato e raccolto perché ho parlato nelle scuole di Adelfia agli studenti e i cittadini hanno adottato Michele” dice commosso papà Pinuccio Fazio che da anni, insieme alla moglie Lella, porta avanti una battaglia antimafia in Puglia e che nel mese di ottobre ha ricevuto il premio nazionale “Paolo Borsellino”.

“Non bisogna guardare la politica, ma l’umanità della gente e dico grazie a tutti i cittadini di Adelfia”. Sarà, dunque, inaugurata a breve la nuova strada intitolata a Michele Fazio, vittima di mafia, “che ci guarda da lassù” dice papà Pinuccio.