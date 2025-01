INTERPOL ha emesso prima Silver Notice su richiesta della GdF Palermo

Dal 1° gennaio 2025 è iniziata la fase globale di test della Silver Notice, un nuovo strumento proposto dall’Italia per il tracciamento e la confisca dei proventi illeciti della criminalità organizzata. L’iniziativa, approvata durante l’Assemblea Generale di INTERPOL a Nuova Delhi nel 2022, porta la firma italiana e segna un passo storico nella cooperazione internazionale di polizia.

Oggi, il Segretariato Generale di INTERPOL ha emesso la prima Silver Notice su richiesta della Guardia di Finanza di Palermo. Si tratta di un’indagine su beni mobili e immobili, localizzati principalmente in Asia e Sudamerica, legati a un’attività di riciclaggio per un valore superiore a 500 milioni di euro. L’obiettivo è intercettare gli asset illeciti per avviare richieste di cooperazione giudiziaria e procedere con sequestri e confische.

La Silver Notice, nata grazie al lavoro di un gruppo internazionale guidato dal Colonnello Roberto Ribaudo, è stata progettata per supportare le indagini dei 196 Paesi membri di INTERPOL. Durante la fase pilota, oltre cinquanta nazioni testeranno il sistema su base volontaria, sfruttando i propri uffici di recupero asset per richiedere e scambiare informazioni su beni illeciti.

Valdecy Urquiza, Segretario Generale di INTERPOL, ha sottolineato: “Privare le reti criminali dei profitti illegali è essenziale per combattere il crimine organizzato. Solo l’1% dei beni illeciti viene recuperato: con la Silver Notice puntiamo a cambiare questa dinamica”.

Il Prefetto Raffaele Grassi ha aggiunto: “La prima Silver Notice, emessa dall’Italia, è un segnale forte del nostro impegno. Palermo, simbolo della lotta alla criminalità, rappresenta un auspicio favorevole per il successo di questa iniziativa”.

Al termine della fase di test, i risultati saranno presentati all’Assemblea Generale di INTERPOL in Marocco. La Silver Notice rappresenta un ulteriore passo verso l’adozione globale del modello italiano nella lotta alla criminalità transnazionale, con un focus sull’aggressione ai patrimoni illeciti.

