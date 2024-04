Inseguimento nel centro di Taranto: moto contro moto

Nelle strette vie del centro cittadino di Taranto si è svolto un frenetico inseguimento tra la moto dei “Falchi” della questura jonica e un altro motociclo guidato da un individuo che ha ignorato l’alt imposto dagli agenti in borghese. Il tutto si è verificato durante il consueto servizio di controllo del territorio. Dopo un rocambolesco inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare il fuggitivo in via Aristosseno. L’uomo è stato quindi condotto in questura: la sua situazione è attualmente sotto l’attenzione degli inquirenti.

