Inseguimento a Bari: due arrestati, anche il figlio del boss

Hanno ignorato l’alt della polizia e si sono lanciati in una folle fuga a bordo di un’Audi per le strade del rione Carbonara di Bari, ma sono stati arrestati al termine di un rocambolesco inseguimento.

I protagonisti della vicenda sono il 24enne Domenico Strisciuglio, conosciuto come “Mimmetto” e figlio del presunto boss Sigismondo, noto come “Gino ‘La Luna’”, recentemente tornato in libertà dopo 24 anni di carcere, e il 21enne Michele Faccitondo.

Secondo la ricostruzione, i due avrebbero tentato di disfarsi di una pistola Beretta calibro 7.65 durante la fuga, arma poi sequestrata per i necessari accertamenti balistici. I giovani sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di arma da fuoco. Gli investigatori sono al lavoro per capire il motivo per cui i due si trovassero armati.

