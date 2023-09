“Cari ragazzi, dopo le vacanze estive che spero abbiate trascorso al meglio tra i vostri affetti più cari e con i vostri amici, è arrivato il tempo di una nuova ripartenza per tutti voi ed anche per le vostre famiglie, sempre pronte a sostenervi. L’inizio delle attività scolastiche rappresenta un momento di grande valore per le nostre comunità, con tanti di voi che si ritrovano in classe per riprendere gli studi. La scuola, nella nostra società, rappresenta un elemento di assoluta centralità nel percorso di formazione dei cittadini del presente ma sopratutto del futuro. Per questo, nel giorno in cui tanti di voi ritornano in classe o, nel caso di chi si affaccia per la prima volta nel contesto della scuola, mi sento di rivolgere ad ognuno di voi un forte, fortissimo augurio affinché possiate vivere al meglio ogni singola fase di questo nuovo cammino. Sono convinto che la Basilicata possa e debba aspirare naturalmente non soltanto a formare al meglio i propri ragazzi, ma soprattutto a creare le condizioni strutturali affinché, dopo gli studi, gli stessi possano realizzarsi qui, nel nostro territorio, attraverso una professione stabile. Credo fermamente nel ruolo delle nuove generazioni, per questo sono convinto che tutti quanti noi, come classe politica, abbiamo il compito di investire sempre di più nel ruolo della formazione e della cultura, perché attraverso la conoscenza offriamo ai ragazzi gli strumenti necessari per crescere sempre di più, mirando ad essere i cittadini modello del domani. È una scommessa dalle dimensioni notevoli, ma abbiamo il compito di crederci tutti insieme, mondo della scuola, famiglie e ragazzi, che poi in fondo saranno i veri artefici del cambiamento, sono convinto in meglio, della nostra società. Nel giorno in cui la scuola riparte, vorrei raggiungere con un fortissimo abbraccio e con profondo senso di gratitudine ogni singolo operatore didattico, dal corpo docenti, i dirigenti scolastici, i funzionari di segreteria e tutti i collaboratori, affinché attraverso il vostro impegno immane possiate sostenere sempre i ragazzi, guidandoli, insieme alle famiglie, nelle fasi delicate che pure non mancheranno a volte nel percorso di studi. Buon vento ragazzi, abbiate sempre il sole in tasca e sappiate coltivare sempre i vostri sogni. Abbiate fame, mirate sempre alla libertà. Noi saremo con voi, sempre”.

On. Michele Casino Assessore Regione Basilicata alla Formazione

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp