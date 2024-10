Informazioni prelevate da banche dati strategiche: 6 arresti

I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno arrestato sei persone accusate di aver “esfiltrato” dati e informazioni “sensibili e segrete” conservati nelle “Banche Dati Strategiche Nazionali” Sdi, Serpico, Inps e altri per “profitto economico e di altra natura”. Gli arresti sono stati eseguiti in un’inchiesta dei pm di Milano Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco della Dda guidata dal procuratore Marcello Viola. Lo si legge in una nota della Procura.

