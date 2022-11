Condividi su...

Linkedin email

Roma – Sono 19 le imprese pugliesi

tra le più competitive e affidabili d’Italia

La Puglia cosi, è la sesta regione più premiata del bel paese.

Un forum ma anche una cerimonia di premiazione che rientra nella terza edizione nazionale del premio Felix. Insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio. Le regioni che vantano il maggior numero di aziende premiate sono Lombardia e Campania con 30, a seguire il Lazio con 28 poi Veneto 21, Piemonte 20 e Puglia 19 dove a primeggiare sono le province di Bari e Lecce con 5 aziende premiate a testa, seguite da Taranto e Brindisi con 3, Foggia con 2 e la Bat con una. Un risultato positivo per un settore oggi in difficoltà che è la base del PIL italiano. L’evento, organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 Ore, è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, e il patrocinio di Simest, con la media partnership della Regione Puglia.