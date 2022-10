GROTTAGLIE– Domenica 9 ottobre alle 18, presso il teatro Monticello di Grottaglie, il Rotary Club di Grottaglie ospita l’incontro dal titolo “Legalità del noi”, organizzato in collaborazione con il liceo Moscati di Grottaglie e l’associazione Libera, coordinamento di Taranto.

L’ispirazione nasce dal libro scritto dal magistrato Giuseppe Gatti e dal giornalista Gianni Bianco, dal titolo “La legalità del noi, le mafie si sconfiggono solo insieme”.

La finalità dell’incontro è di stimolare ognuno nel fornire il proprio contributo alla legalità e di essere protagonisti dell’agire per la legalità. Sebbene siano in tanti a pensare che la Legalità non sia affar loro, ma delle Forze dell’ordine, della Magistratura, dei giornalisti, dei politici e dei preti di frontiera, non può (e non deve) essere così. Chi le leggi le fa, chi le fa applicare e chi ne informa l’opinione pubblica, può contribuire tutt’al più a smantellare qualcosa, ma non può smontare una mentalità.

La legalità ha, invece, molto a che fare anche con i nostri comportamenti quotidiani, con la voglia di rendere migliori le nostre città, cominciando appunto da noi e incominciamo dalla Scuola che deve essere la prima frontiera in cui nasce e viene coltivata la cultura della legalità.

Intervengono:

Giuseppe Gatti – Magistrato Direzione Nazionale Antimafia coautore del libro;

Gianni Bianco – RAI TG3 Cronaca, Capo redattore coautore del libro;

Eugenia Pontassuglia – Magistrato Procuratore della Repubblica di Taranto;

Don Luigi Ciotti fondatore del “Gruppo Abele” e di “Libera”.

Ingresso Libero, inizio alle 18, teatro Monticello Via K. Marx, 1 – Grottaglie.