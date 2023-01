BARLETTA – Dopo sedici giorni di agonia, è deceduta anche una seconda persona coinvolta nell’incidente dello scorso 14 gennaio, avvenuto in via Trani a Barletta. Antonia Colucci, di 49 anni, è deceduta in seguito alle ferite riportate nel sinistro. Morto sul colpo, invece, il 41enne Nicola Partucci, dopo lo scontro della sua auto con un tir proveniente dalla direzione opposta.

La donna era stata trasportata all’ospedale Bonomo di Andria in gravissime condizioni. Nonostante l’intervento del 118 e il supporto dei medici nelle due settimane successive, la 49enne è morta nella mattinata di lunedì.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp