Due vagoncini delle montagne russe si sono tamponati: due donne e un bambino sono rimasti feriti, nel pomeriggio di ieri, su una delle attrazioni principali di Fasanolandia, il parco divertimenti dello ZooSafari.

L’incidente è avvenuto probabilmente per uno scroscio di pioggia che ha mandato temporaneamente in tilt il sistema frenante. Una donna ha subito una sospetta frattura del femore per il contraccolpo. Per l’altra donna e il bambino alcune contusioni. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Monopoli e Ostuni e la Polizia locale.

I vigili del fuoco hanno effettuato una verifica dalla quale non sarebbero emerse irregolarità nell’impianto della giostra.

