BRINDISI- Ancora un rapinatore armato in azione in un supermercato a Brindisi. Ad essere preso di mira il Penny Market del quartiere Sant’Elia dove, intorno alle 19, un bandito che impugnava una pistola si è impossessato del denaro custodito nelle casse. Poi la fuga. Sul posto, gli agenti della Squadra mobile. Bottino in via di quantificazione.

