Incidente sulla 379, quattro persone ferite

Ancora in incidente stradale nel brindisino. Poco dopo le 16 di oggi, sabato 9 novembre, si è verificato un violento schianto tra due auto sulla strada statale 379 in direzione Bari, all’altezza dello svincolo per Serranova. Ancora da chiarire le cause dell’impatto. Una delle vetture si è ribaltata finendo fuori strada. Quattro le persone ferite, trasportate d’urgenza presso l’ospedale di Brindisi. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi e gli agenti della Polizia Locale di Carovigno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author