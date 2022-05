PORTO VIRO – Un operaio di 42 anni, Giuseppe Fatalino, originario di Putignano (Ba) è morto oggi a Porto Viro, cadendo da una cesta elevatrice, a circa cinque metri d’altezza. L’incidente è avvenuto presso un negozio: l’uomo per una ditta esterna stava svolgendo dei lavori edili. Per cause in corso di accertamento è rovinato al suolo. Sul posto è intervenuto il personale 118 che ha trasportato l’operaio in ospedale a Rovigo dove è deceduto a seguito dei traumi riportati.