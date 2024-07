Incidente sulla Salve-Pescoluse: coinvolta anche un’auto della polizia locale

Un terribile incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato 27 luglio lungo la SP339, in Salento.

Sull’arteria extraurbana che collega Salve e Pescoluse, tre auto si sono scontrate: una Mercedes, un’Audi ed una Fiat Punto della polizia locale di Salve.

Sei i feriti registrati in seguito all’impatto. Oltre ai due agenti che viaggiavano sulla vettura di servizio, infatti, sono rimaste coinvolte altre quattro persone. Una di queste è stata trasferita in codice rosso presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce, a causa di un trauma addominale.

Il luogo del sinistro è stato raggiunto dai vigili del fuoco del distaccamento di Tricase per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Oltre a loro, sul posto erano presenti anche i carabinieri del comando compagnia di Tricase e della stazione di Castrignano del Capo per i rilievi. Ai militari il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

