Incidente su Litoranea Salentina: moto incastrata tra due auto (video)

Un incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 21 ottobre sulla Litoranea Salentina, nei pressi della Batteria Cattaneo, tra le zone di Gandoli e Leporano, in provincia di Taranto. Nella violenta carambola sono rimaste coinvolte tre automobili e uno scooter, incastrato tra due delle vetture.

Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, che hanno riportato solo lievi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e consentire la loro rimozione. La Polizia Locale ha chiuso temporaneamente il tratto di strada per le operazioni di recupero dei mezzi. (Foto e video di Francesco Manfuso).

