BARI – Una donna di 74 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina sulla strada provinciale 125 tra Sammichele di Bari e Acquaviva delle Fonti. L’anziano marito che guidava l’auto con a bordo la coppia è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato nell’ospedale Miulli. A quanto si apprende, l’uomo non è in pericolo di vita. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alla Polizia locale di Sammichele. La vettura sulla quale viaggiavano i coniugi stava attraverso la Provinciale ad un incrocio quando è stata travolta da un’altra macchina, il cui conducente è rimasto illeso.