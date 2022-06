BRINDISI – Il telefono del centralino dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi scotta. E non solo quello, visto che sono state decine, anche oggi, le richieste di intervento per gli incendi di sterpaglie registrati in tutta l’area messapica.

Fiamme, fumo e sterpaglie

In particolare, gli uomini del 115 sono stati impegnati, sin dal primo pomeriggio, a spegnere le fiamme che hanno interessato la zona archeologica Valesio di Torchiarolo, ma è in corso un intervento anche nella zona industriale di Brindisi, alle spalle del Petrolchimico.

Le fiamme, che hanno interessato principalmente sterpaglie, non avrebbero causato particolare danni, impegnando però diverse squadre e mezzi. D’altro canto, le temperature elevate registrate in questi giorni favoriscono il propagarsi di incendi, rendendo complicato il lavoro dei vigili del fuoco dei vari distaccamenti.