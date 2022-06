È chiusa temporaneamente la strada statale 274 “Salentino -Meridionale” in entrambe le direzioni, per un incendio tra il km 18,500 ed il km 20,000 nel territorio comunale di Ugento, in provincia di Lecce, per la presenza di un incendio a bordo strada.

Il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni in loco.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.