BRINDISI- Una banale mancata precedenza sarebbe sfociata in accoltellamento: è accaduto nella serata del 30 agosto al rione Casale di Brindisi, quando due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

I due autisti sono scesi dalle proprie auto e iniziato a discutere. Una discussione che ha preso una piega violenta perché dopo i toni accesi, uno dei due ha impugnato un coltello e ferito l’altro al braccio. Ad allertare le forze dell’ordine e l’ambulanza i testimoni che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Casale e il 118 che ha soccorso con le prime cure il malcapitato, fortunatamente non ferito gravemente. I miliari hanno aperto un’attività d’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità penali dei due autisti coinvolti che, pare, abbiano iniziato a litigare per una mancata precedenza.