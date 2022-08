FRANCAVILLA FONTANA- Spazi per l’informazione, accompagnamento e supporto delle iniziative giovanili per favorire esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione: c’è tempo fino al 5 settembre per presentare una proposta di partenariato per il potenziamento della biblioteca comunale “Giovanni Calò”.

Il luogo è stato candidato dall’amministrazione comunale al bando regionale Galattica promosso dalla Regione Puglia. L’iniziativa intende potenziare i servizi rivolti a ragazze e ragazzi che qui potranno trovare un ambiente ideale dove esprimere il proprio talento.

La biblioteca comunale, così come previsto dal bando, conterrà spazi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto delle iniziative giovanili, favorendo esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione.

L’efficacia del progetto non può prescindere dalla creazione di una rete capace di coinvolgere le realtà che operano sul territorio. Per questa ragione nelle scorse ore l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un partenariato locale finalizzato alla partecipazione al bando.

Tutti i soggetti interessati potranno aderire all’iniziativa entro il prossimo 5 settembre per dare il proprio contributo. L’Avviso Pubblico è consultabile sul sito internet istituzionale.