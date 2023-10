Incendio Iacovone: Abbate e Battista scrivono a Procura e prefetto

A proposito dell’incendio allo stadio Iacovone di Taranto, si registra un nuovo intervento di Luigi Abbate e Massimo Battista, consiglierei di opposizione, “perché ci viene negato di conoscere l’atto amministrativo ed il soggetto che autorizzò il deposito dei rotoli, destinati alla pista di atletica, all’interno dello stadio?”, si legge in una nota. La risposta alla nostra interrogazione, formulata il 4 settembre e reiterata il 3 ottobre, non è ancora arrivata. E sono ampiamente scaduti i termini entro cui rispondere (20 giorni), previsti dal Regolamento comunale. Qualcuno ha paura di dircelo? Per questo ci siamo rivolti alla Procura, al Prefetto, al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio comunale”, concludono Abbate e Battista.

