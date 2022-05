BARI- Momenti di tensione e paura sono stati vissuti dalle famiglie rimaste bloccate nei propri appartamenti a seguito di un incendio scoppiato nel vano scala di un condominio: sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i poliziotti.

È accaduto intorno alle 8.30 a Bari, quando, alcuni residenti hanno dato l’allarme a causa del fumo e delle fiamme fuoriuscite dal vano scala. Dalle prime informazioni pare sia stato un corto circuito a scatenare l’incendio. In corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco giunti repentinamente sul posto per domare le fiamme e provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi.

Tutte le famiglie, fortunatamente, sono salve e si sono ritrovate per strada insieme, raccolte in un abbraccio di sollievo perché il peggio è passato. E attendono di poter rientrare nei propri appartamenti. Al momento non vi sono informazioni circa l’inagibilità o meno delle abitazioni.