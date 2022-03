OSTUNI- Un’auto ha preso fuoco coinvolgendo nelle fiamme anche l’altra parcheggiata accanto: sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per spegnere l’incendio divampato in Largo Risorgimento.

È accaduto intorno all’1.30 della notte dell’11 marzo, a Ostuni, quando i pompieri hanno domato le fiamme che hanno avvolto un’Audi A6 e una Fiat Marea. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato un’attività d’indagine per risalire alle cause dell’incendio. Le fiamme pare siano partite dall’Audi A6. Al termine delle operazioni di spegnimento la zona è stata bonificata e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.